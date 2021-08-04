BYPOL: В ГРУ Беларуси есть отдел, который занимается оппонентами Лукашенко за границей 2 4.08.2021, 20:42

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У отдела есть военно-технические пункты в Гродно и Бресте.

Инициатива бывших белорусских силовиков BYPOL сообщила, что в Главном разведывательном управлении Беларуси есть подразделение, которое занимается политическими оппонентами диктатора Александра Лукашенко за рубежом.

Видео опубликовано на YouTube-канале BYPOL.

Инициатива заявила, что получила документы, в которых идет речь о структуре и работе ГРУ Беларуси. По словам участника BYPOL Олега Талерчика, большинство представителей высшего офицерского состава Беларуси — выпускники российских военных учебных заведений или сотрудники российских спецслужб. Штаб ГРУ находится в Минске на улице Грушевская и по документам является воинской частью.

В инициативе утверждают, что при ГРУ существует 9-й отдел, который занимается политическими оппонентами Лукашенко за границей. У отдела есть военно-технические пункты в Гродно и Бресте, на западной границе Беларуси.

Ранее в BYPOL заявляли, что 9-й отдел был создан в 2014 году, а одной из его задач является «проведение точечных операций за границей».

3 августа в одном из киевских парков нашли повешенным главу Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, который помогал беженцам из Беларуси. О его исчезновении стало известно 2 августа.

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