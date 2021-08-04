В Беларуси повышают цены на железнодорожный проезд 4.08.2021, 21:14

Билеты подорожают на 5-15%.

Билеты на железнодорожный проезд внутри Беларуси подорожают на 5-15%, сообщает пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Цены на проезд в поездах региональных и межрегиональных линий увеличатся в зависимости расстояния перевозки. Например, проезд в бизнес-классе по маршруту "Минск — Орша" станет дороже на 43 копейки, "Минск — Бобруйск" — на 35 к. Пассажирам электричек за проезд от Минска до Молодечно придётся заплатить на 17 копеек больше.

На поездах городских линий проезд в пределах одного тарифного пояса подорожает на 15 копеек, а в пределах двух тарифных поясов — на 30 копеек.

В МАРТ говорят, что население не компенсирует даже 14% затрат на железнодорожные перевозки. При этом железная дорога не получает бюджетные субсидии на перевозки пассажиров.

В предыдущий раз тарифы на железнодорожные проезд повышались в декабре 2020 года.

Постановление вступает в силу через 5 дней после официального опубликования.

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