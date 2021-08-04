Победа будет за нами 1 4.08.2021, 21:27

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От нас зависит решающий удар по узурпатору.

Победа в любом случае за нами. Посмотрите только на агонию режима и эпичный закат политической карьеры Лукашенко. Он вляпался в слишком много историй и стал причиной международных конфликтов, пишет телеграм-канал «Баста!».

Прикрывать все фронты его «бурной» деятельности прихлебателям уже просто невозможно. То «славянский позор» с артистами-ноунеймами, то проваленная с треском Олимпиада.

Мировое сообщество четко и точечно отреагирует на выходки психопата, а нам останется только помочь санкциям действовать лучше. Именно от нас зависит решающий удар по узурпатору. Именно наше слово, слово обычных граждан, станет финальным.

От нас ничего сложного не требуется. Не нужно подписывать никаких бумаг, никаких долгосрочных ожиданий. Нам нужно просто остаться дома и не идти на работу.

Я думаю, что все запаслись за время подготовки долларами и средствами первой необходимости.

Хватит делать вид, что ничего не произошло. Лукашенко достал весь мир, а в первую очередь нас, белорусов. Настал момент сказать ему: «Баста! Пошел вон»

Мы доказали не раз, что белорусы — это люди совести. Нам 27 лет вливали в уши про так называемую «памяркоунасць», чтобы заглушить наши голоса. Но с нас хватит! Время выбрало нас, чтобы мы вошли в историю как народ, освободивший свою страну от оков диктатуры.

Мы долго и упорно работали, а паразиты ели и продолжают есть за наш счет. Теперь мы отдохнем, чтобы каждый последний гад исчез с нашей земли, а наступила эра новой Беларуси. Свободной и справедливой.

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