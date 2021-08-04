Китай ограничил въезд и выезд из-за вспышки коронавируса 4.08.2021, 21:38

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В Китае растет количество зараженных штаммом Дельта.

Китай ограничивает передвижения через границу и приостанавливает выдачу въездных и выездных документов для неэкстренных поездок в связи со вспышкой штамма Дельта. Об этом сообщает Тhe Guardian в среду, 4 августа.

В Китае заразились уже около 400 человек в 25 городах, включая столицу Пекин и Ухань. Это произошло впервые с тех пор, как в прошлом году в ней была зафиксирована первоначальная вспышка Covid-19. Случаи заболевания зарегистрированы в 17 из 31 провинции.

Накануне был зафиксирован 71 местный случай передачи вируса, это стало самым высоким ежедневным показателем с января. Почти половина из них находилась в Цзянсу, месте кластера аэропортов.

Правительства провинций также советуют жителям не покидать свои регионы.

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