В Британии прошла церемония прощания с кораблями, которые передадут ВМС Украины 4.08.2021, 22:03

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фото: twitter.com/RoyalNavy

С кораблей спустили флаги Королевского флота.

В Великобритании простились с двумя противоминными кораблями класса Sandown. Они продолжат службу в Военно-морских силах ВС Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Королевского ВМФ Великобритании.

"Прощай и спасибо за вашу службу, HMS Blyth и HMS Ramsey. Как два минных охотника вы были выведены из эксплуатации после 41 года коллективной службы", - говорится в Twitter британского флота.

Церемония прощания прошла на военно-морской базе Клайд. С кораблей спустили флаги Королевского флота. "Пришло время попрощаться с кораблем, который был и домом, и образом жизни для многих", - сказал последний командир HMS Ramsey капитан-лейтенант Джоэл Робертс.

фото: twitter.com/RoyalNavy

фото: twitter.com/RoyalNavy

фото: twitter.com/RoyalNavy

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