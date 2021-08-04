«Текст обвинения похож на сценарий голливудского блокбастера» 4.08.2021, 22:15

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Максим Знак

Фото: tut.by

Как прошел первый день суда над Колесниковой и Знаком.

В среду, 4 августа, в суде Минского района начался закрытый процесс над Марией Колесниковой и Максимом Знаком. По понятным причинам, информации о том, что происходило за закрытыми дверями, немного, пишет zerkalo.io.

Представителей команды экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, членов президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси (КС) Марию Колесникову и Максима Знака обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси. Это ч. 3 статьи 361 (Призывы к действиям против нацбезопасности), ч. 1 ст. 357 (Заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем), ч. 1 ст. 361−1 (Создание экстремистского формирования и руководство им). Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Рассматривает дело судья Сергей Епихов.

— Закрытый процесс и наша изоляция — это подтверждение страха и слабости, — так прокомментировала предстоящий суд сама Мария Колесникова. Она пообещала выглядеть на процессе «по полной» и обещание свое сдержала: черное платье, красная помада и фирменная Колесниковская улыбка. Мария пританцовывала в клетке, показывала сердечки и излучала спокойствие и уверенность.

— В этот момент мне тоже хочется ей показать сердечко и, конечно, я восхищаюсь ее поведением. Это действительно показывает, насколько человек свободен. Она чувствует внутреннюю свободу свою, поэтому остается той Машей, которую мы всегда привыкли видеть. Я понимал, что она, конечно же, покажет стойкость характера своего и убеждений, но то, что она раскрепостилась настолько — это для меня удивительно, — комментировал видео с дочерью под стенами суда Александр Колесников.

Он пересматривал его вновь и вновь. «Солнышко мое», — говорит он глядя на Машу. Уже больше года Александр Колесников, как и близкие Максима Знака лишены возможности видеть своих родных. Сегодня на территорию суда их тоже не пропустили. За дверями суда также остались представители дипмиссий стран ЕС и независимых СМИ.

Адвокаты Марии Колесниковой и Максима Знака в перерыве рассказали, что их подзащитных в суд привезли рано — еще не было 9-ти утра. За это время их досмотрели трижды: в СИЗО, по дороге и в здании суда. Везли в наручниках.

Ход судебного разбирательства защитники комментировать не могут, так как находятся под подпиской о неразглашении. Ранее адвокаты говорили, что фактически Максим Знак подвергся уголовному преследованию в связи с выражением им профессионального мнения по правовым вопросам и реализацией фундаментальных прав, а действия Колесниковой были направлены не на причинение, а на предотвращение вреда нацбезопасности.

«Почти все, что вменяется Знаку и Колесниковой — это вымышленные события. Невозможно дать показания о том, чего никогда не происходило», — комментировали «Медиазоне» предъявленное их клиентам обвинение адвокаты Евгений Пыльченко и Дмитрий Лаевский.

— У юристов принято комментировать обвинение в суде на публичном открытом процессе, чтобы любой независимый наблюдатель мог вынести собственное суждение. К сожалению, и это сейчас становится роскошью. Могу сказать, что в каком-то смысле мне повезло, ведь текст моего обвинения похож на сценарий голливудского блокбастера, в котором мелкими буквами в конце помечено: «основано на реальных событиях».

И все же я не могу понять, как, зная не только о всех публичных поступках, но и о каждой фразе, о каждой мысли тех, кто работал вместе со мной тем летом, можно излагать все с точностью до наоборот в документе, который направлен на изменение жизни человека на период до 12 лет. Честно говоря, несмотря на все происходящее, это не укладывается в голове, — заявил в интервью DW Максим Знак.

Продолжение закрытого судебного процесса над Марией Колесниковой и Максимом Знаком завтра в 9.30.

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