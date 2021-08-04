Местный житель, нашедший «погибшего мигранта», – подполковник в отставке
- 4.08.2021, 22:41
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Станислава Дайлидко показала белорусская пропаганда.
Государственные пропагандистские медиа назвали имя местного жителя, который, как утверждается, нашел «погибшего мигранта». Имя свидетеля — Станислав Дайлидко из Вороново.
Дайлидко — известный в районе человек, он бывший военнослужащий, работал в военкомате. В запас вышел в звании майора, подполковником стал позже — это следует из публикаций «Военной газеты», которая в 2013-м называла его «майором-запасником», пишет «Наша Нива».
Сын Станислава, Виталий Дайлидко, согласно публикации, в 2013-м служил начальником одной из пограничных застав в Гродненской области.
В этом году, уже вороновская районка назвала Станислава подполковником, рапортуя о праздновании 23 февраля, где Дайлидко получил грамоту — вместе с милицейскими офицерами.