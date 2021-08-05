Авантюра режима с переброской нелегальных мигрантов терпит крах? 19 5.08.2021, 7:57

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Фото: jetphotos.com

Посол ЕС сообщил, что полеты из Ирака в Минск отменяются на ближайшие 10 дней.

Посол Европейского союза (ЕС) в Ираке Мартин Хат заявил, что полеты из этой страны в Минск на предстоящие десять дней должны быть отменены, сообщает delfi.lt

"Из нескольких источников к нам поступила такая информация, что полеты на предстоящие десять дней отменяются. Кажется, что это вполне надежная информация. Насколько мы понимаем, об этом Iraq Airways информировала все туристические агентства страны", - сказал дипломат в среду вечером.

Он добавил, что официального сообщения об этом от Иракских авиалиний еще не получил.

М. Хат также сказал, что иракское правительство во вторник сформировало комитет, который займется выяснением вероятной незаконной доставки иракских мигрантов в Литву через Беларусь.

Уже сейчас купить билет в Беларусь из Ирака и обратно нельзя.

ЕС в последнее время включился в переговоры с Багдадом, чтобы вернуть незаконно пересекших белорусско-литовскую границу иракцев в страну происхождения, а также убедить Ирак уменьшить объемы полетов в Минск.

В этом году границу из Беларуси в Литву перешло более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство из них - иракцы. Литва из-за возросшей нелегальной миграции объявила экстремальную ситуацию. Должностные лица страны называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.

С недавнего времени литовские пограничники стали разворачивать нелегалов и выдворять обратно в Беларусь.

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