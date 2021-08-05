Работай медленно!7
- Телеграм-канал «Баста!»
- 5.08.2021, 8:00
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Такой метод забастовки уже был успешно испробован во время Второй мировой войны.
Зачем спешить, если за выполнение тобой работы в короткие сроки тебе все равно не заплатят больше? Расслабься, пообщайся с коллегами, обсудите новости, семьи. Не надо лететь впереди паровоза. И время приятно пролетит и пользы будет куда больше. Представь, что от скорости твоей работы зависит скорость поступления денег в копилку карателей?
К слову, такой метод итальянской забастовки уже был испробован на практике во время Второй мировой войны. Тогда Польша и Чехословакия были оккупированы немцами. Местные партизаны распространяли различные граффити по улицам городов. Например, черепаху или фразу «Поляк, работай медленно». И это дало результат! Замедление работы предприятий привело к убыткам на некоторых из них до 30%.
Телеграм-канал «Баста!»