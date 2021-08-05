МОК формирует список свидетелей по делу Кристины Тимановской 2 5.08.2021, 8:20

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КРИСТИНА ТИМАНОВСКАЯ

Дисциплинарное разбирательство было открыто вчера.

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что открыл дисциплинарное разбирательство и формирует список свидетелей по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Об этом журналистам заявил официальный представитель МОК Марк Адамс, пишет ТАСС.

«Дисциплинарное разбирательство было открыто вчера. Сейчас решается, кто должен быть опрошен по этому делу, кто должен быть услышан. Процесс продолжается», — сказал Адамс.

Вчера вечером, 5 августа, Кристина Тимановская прибыла в Варшаву. Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач ранее заявлял, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Он также добавил, что Польша «сделает все необходимое, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру».

1 августа Тимановская заявила, что представители национального Олимпийского комитета купили ей билет на самолет и попытались вывезти ее домой, в Беларусь. По ее словам, это произошло после того, как ее переставили с дистанции 200 м на 400 м. Она также сказала, что боится сесть на родине в тюрьму.

В итоге спортсменка осталась в Токио, откуда 5 августа улетела в ЕС.

Кристина Тимановская — чемпионка Беларуси в беге на 100 и 200 метров, победительница Универсиады-2019 в дистанции в 200 метров, серебряный призер II Европейских игр в беге на 100 метров.

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