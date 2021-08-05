Ученые выяснили настоящую дату возведения Мачу-Пикчу 1 5.08.2021, 8:40

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Фото: pixabay.com

Император инков начал расширять свои территории намного раньше, чем ранее предполагали историки.

Цитадель инков Мачу-Пикчу, которая располагается в южной части Перу, на самом деле была возведена намного раньше, чем считали специалисты. Такой вывод эксперты сделали после того, как провели специальное радиоуглеродное исследование тех останков, которые были обнаружены непосредственно в цитадели.

Об этом сообщает Antiquity (перевод — planetanovosti.com).

Ранее ученые считали, что город построили примерно в 1440-1550 годах. Последнее исследование доказало, что они ошиблись примерно на двадцать лет. Этот город, скорее всего, был возведен для императора Пачакути, который смог в несколько раз увеличить свои территории путем постоянного захвата земель, находившихся поблизости.

Город Мачу-Пикчу располагается на высоте 2430 метров в Андах. Его покинули еще в 1530-х годах после того, как там побывали испанцы. Спустя некоторое время о нем начали говорить, как о затерянном городе инков. Именно этим он и прославился на весь мир.

Во время исследования специалисты использовали останки, которые принадлежат 26 жителям города. Собирали их на трех кладбищах, обнаруженных ранее археологами. Они определили уровень радиоактивного изотопа углерод-14, на полный распад которого требуется определенное время. Стоит отметить, что он перестает накапливаться после того, как живое существо погибает. Уровень вещества способен показать то, насколько старым является тот или иной образец органического происхождения.

Исследование показало, что люди жили в Мачу-Пикчу в 1420-х годах. Исходя из этого, можно говорить, что император Пачакути начал расширять свои территории намного раньше, чем ранее предполагали историки.

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