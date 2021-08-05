В России задумали ввести налог на мясо

В России задумали ввести налог на мясо12
- 5.08.2021, 8:54
- 6,866
Инициативу озвучил пресс-секретарь Путина Песков.
В России может появиться налог на мясо, сообщил в среду специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, сообщает finanz.ru.
По его словам, мясной налог может стать частью политики борьбы с изменением климата в перспективе ближайших 10-15 лет.
Речь идет об учете углеродного следа, который в будущем может распространиться на животноводство, остающееся мощным источником выбросов парниковых газов, сообщил Песков.
«Нам казалось, что углеродный налог - это далеко. Нам ввели налог, и мы задумались», - рассказал он, имея в виду трансграничное регулирование в ЕС, которое Брюссель планирует запустить в 2023 году.
«По мере того, как температура [на планете] будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2. Например, сельское хозяйство. Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо», - заявил Песков.
«У нас не будет другого выхода», - добавил он (цитаты по РИА Новости и ТАСС).
Согласно Росстату, в 2020 году россияне потребляли в среднем 92,4 кг мяса на человека в год.
При этом в бедных семьях, где доходы не дотягивают до прожиточного минимума, потребление существенно ниже - 65,3 кг на человека в год.
С 2013 по 2018 год, по расчетам ВШЭ, россияне сократили потребление мяса и мясных продуктов в физическом выражении на 1,3%.