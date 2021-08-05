Как сложилась судьба выпускницы, которая не пожала руки декану-ябатьке 14 5.08.2021, 9:07

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Девушка хочет остаться в Беларуси и помогать людям.

Помните студентку БГУ, которая отказалась пожать руку декану-ябатьке? Наталья подошла к Вадиму Гигину, чтобы забрать диплом, но руки в ответ не подала.

Наташу репрессировали в вузе в то время, когда она потеряла маму. И стала полной сиротой. Большие кредиты родных остались на девушке, сообщает «Белсат».

«Последний год, с прошлого лета, в университете начались проблемы, вызовы в деканат для многих активных молодых людей. Особенно в начале осени мы ждали, чтобы университет озвучил свою позицию. Мы – студенчество, Пожалуйста, поддержите нас в нашей позиции и мнении! Так мы говорили и надеялись», – делится Наталья.

Когда умерла мама Наташи, а она оказалась полной сиротой и не смогла платить за учебу, и попросила хотя бы более лояльных условий, Вадим Гигин сам позвонил ей – и пообещал смягчить вопрос с оплатой. Но так и не помог. На факультете выпускнице намекнули, что дело в ее свободолюбивой позиции.

«Когда была жива мама и начались события августа 2020 года, она очень переживала за меня. Но никогда не отговаривала ходить! Она говорила: мне бы хотелось тебе запретить, но я не имею на это права. И даже когда меня задержали и я вышла – брат говорил, что мама очень злится, но, когда я пришла домой, она обняла меня и предложила поесть… И ни разу не упрекнула!» – вспоминает девушка.

А на выговоре о нарушении порядка мама написала от руки: «Я тобой горжусь! Мама».

Наталья мечтает состояться в профессии и помогать другим как психолог.

«Я хотела бы остаться в Беларуси и помогать людям по своим силам и образованию. Я мечтаю о своем частном кабинете и психологической практике – было бы здорово, чтобы кто-то помог мне с оплатой аренды и, может, клиентской базой…», – озвучила свое главное желание выпускница. Также Наталья будет благодарна за консультацию, как начать свое дело.

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