Китай закрывает границы из-за COVID-19 6 5.08.2021, 9:09

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Вспышка началась в Нанкине и распространилась на 17 из 31 провинций страны.

Китай продолжает усиливать антиковидные меры из-за крупнейшей с января вспышки заболеваемости, которая началась в Нанкине и распространилась на 17 из 31 провинций страны.

Вслед за локдаунами в крупных городах китайские власти вводят ограничения на трансграничные передвижения.

Как сообщает государственный телеканал CGTN, принято решение временно прекратить выдачу въездных и выездных документов за исключением экстренных случаев.

За минувшие сутки в Китае выявлено 96 новых случаев Сovid-19, из которых 71 приходятся на заражения внутри страны.

Больше половины из них зарегистрированы в провинции Цзянсу на востоке страны, административный центр которой стал эпицентром вспышки, охватившей Хуньань, Хубэй, Шандунь, Хэньань, Хайнань и Юньнань, а также столицу Пекин.

Как сообщает The Guardian, власти всех без исключения регионов КНР рекомендовали жителям не покидать свои провинции без крайней необходимости и избегать путешествий в зоны высокого и среднего риска, число которых достигло 124.

В ряде крупных городов, включая Чжучжоу (с населением 1,2 млн человек) и Чжанцзяцзе (1,5 млн человек), введены жесткие локдауны.

В Янчжоу на востоке Китая после выявления 40 случаев заражения власти издали распоряжение, в соответствии с которым 1,3 млн жителям центра запретили покидать свои дома. Каждой семье разрешается отправлять в город только одного человека в день для совершения необходимых покупок.

В Нанкине введен локдаун и закрыт аэропорт. Жителям Пекина рекомендовано не покидать город. Транспортное сообщение столицы с 23 наиболее опасными регионами прервано.

В печально известном Ухане запущено тестирование всех 11 миллионов жителей после того, как в городе было выявлено 7 случаев заболевания, завезенных рабочими из других регионов Китая.

По данным ВОЗ, на минувшей неделе коронавирусом заболели 4,033 млн человек - на 3% больше, чем неделе ранее.

Скачок заболеваемости более чем на треть зафиксирован в Восточном Средиземноморье (37%) и Юго-Восточной Азии (33%).

В Европе за семь дней заразились свыше 1 млн человек и умерли более 8 тыс. заболевших. В Северной и Южной Америке зафиксировано свыше 1,2 млн новых случаев инфицирования и более 20 тысяч летальных исходов. В Юго-Восточной Азии врачи выявили свыше 840 тысяч заразившихся, умерли более 22 тысяч человек.

Число стран и территорий, в которых циркулирует отличающийся высокой заразностью штамм «дельта» на три и достигло 135.

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