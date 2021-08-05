Поставщики выставили «Виталюру» требования на сотни тысяч рублей 8 5.08.2021, 9:24

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фото: ONLINER

Что происходит с сетью?

На почту Onliner от читательницы пришло письмо с такой информацией: у «Виталюра» имеются проблемы с выполнением обязательств перед поставщиками. В письме отмечается, что поставщики этой сети в течение 2021 года подали в суд ряд заявлений о возбуждении приказного производства для получения денег за свой товар. Что происходит?

В экономический суд поступило почти два десятка заявлений

По данным открытого источника — сайта kartoteka.by, буквально пару дней назад, 3 августа, поставщик алкогольной продукции «Тадеум» подал заявление на «Виталюр» в Экономический суд Минской области, чтобы взыскать 50 тыс. рублей долга. Три недели назад, 16 июля, «Тадеум» уже обращался в суд, требуя от «Виталюра» 250,7 тыс. рублей. «Агролиния» хотела через суд взыскать с «Виталюра» долг размером свыше 290 тыс. рублей, а «ЭколайнГрупп» — почти 445 тыс. рублей.

В 2021 году, по данным того же ресурса kartoteka.by, с заявлениями о возбуждении приказного производства в суд обращались около двух десятков раз. Среди взыскателей были поставщики овощей, круп и бобовых, молочной продукции, сигарет, чулочно-носочных изделий, упаковки и другие, причем многие из них позже отказались от заявленных требований. Так поступили «Туссон-плюс», Новополоцкая производственно-коммерческая фирма «Веста», Поставский молочный завод, «Белбогемия» и другие.

Что говорят поставщики

Onliner связался с несколькими компаниями, которые подавали в суд на «Виталюр».

«Мы не даем информацию о расчетах с нашими покупателями, поэтому извините», — сказали нам в СООО «Конте Трейд».

«Без комментариев», — ответили в ООО «Тадеум».

«У нас с „Виталюром“ нормальные отношения, ведется обычная работа, каких-то комментариев мы давать не можем. Обращение в суд — обычная деловая практика, обращение в суд не показывает уровень неплатежеспособности», — ответили в компании, которая поставляет крупы и бобовые ОДО «ЭколайнГрупп».

«„Виталюр“ закрыл свой долг перед нами», — пояснили в ОАО «Поставский молочный завод».

«Виталюр»: со всеми партнерами ведется диалог, осуществляется движение средств

Ответы на вопросы, почему поставщикам пришлось обращаться в суд, когда «Виталюр» расплатится с поставщиками, не будут ли закрываться магазины, публикуем полностью и без изменений.

«По итогам 2020 года выручка от реализации ОДО „Виталюр“ составила 1 млрд руб., прибыль по текущей деятельности — 3,7 млн руб. По итогам 1-го полугодия 2021 года товарооборот компании составил 557 млн рублей, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составляет рост на 16%. Прибыль по текущей деятельности в 1-м полугодии 2021 года составила 1 млн рублей. На сегодняшний день в состав сети входит 80 магазинов разного формата. Ежедневно обслуживается более 160 000 покупателей.

Существенное влияние на компанию в 2020—2021 годах оказало:

запланированное интенсивное развитие (инвестиции в основной капитал в 2020 году составили 67 млн руб., в 1-м полугодии 2021 года — 13 млн руб.);

спад покупательской способности, пандемия;

принятие ряда нормативных правовых актов, регулирующих торговую отрасль.

Развитие компании осуществляется в том числе за счет заемных средств. Кредитный портфель в 2020 году увеличился в первую очередь за счет переоценки валютных обязательств, однако индикаторы для банков находятся в пределах нормативов безопасности.

За 26 лет компания ни разу не допустила просрочки по выплате заработной платы (в компании работает более 6800 сотрудников), выплате по кредитным обязательствам либо уплате в бюджет.

Существуют определенные отклонения в расчетах с поставщиками на фоне заявленных факторов. Со всеми партнерами ведется диалог и осуществляется движение средств. О прекращении сотрудничества речи не идет. Сеть продолжит развиваться и выполнять свои обязательства. К примеру, 5 августа открывается магазин в д. Гатово, а до конца 2021 года планируется открытие еще 4 торговых объектов».

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