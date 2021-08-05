Феерический прокол Лукашенко 6 Телеграм-канал «Люстэрка ўлады»

5.08.2021, 9:53

13,458

фото: ТАСС

Так режим еще себя не подставлял.

В годовщину знаменитого послания Лукашенко (российские «происки», «любимую не отдают» и все такое) режим в очередной раз показал цену всем своим «разоблачениям», феерически «спалившись».

Сообщение об «умершем на руках пограничников» гражданине Ирака возникло на Белте около 10:00. А примерно в 11:20 на газоне у посольства Литвы уже начали собираться «осуждающие» пикетчики из «Белой Руси» с тщательно вырисованными плакатами, клянущими литовских «демократических карателей» (включая «Не забудем, не простим»!).

На отсутствие ОМОНа на несогласованном пикете все уже обратили внимание. Комментарии о завидной оперативности «общественной реакции» на якобы совершенное убийство (кем, когда, кого? – никто явно так и не сказал) – совершенно излишни. Главное – так феерически режим еще сам себя не подставлял. Восприятие и вера ябатек подвергнуты очередному страшному испытанию. Чем думают политические и медиа-планировщики режима – тоже очевидно. То, что они вот такие – безусловно хорошо.

По поводу возможной гибели человека – соболезнуем. Но вопросы кто убил, и был ли труп – задаются как-то сами собой.

Телеграм-канал «Люстэрка ўлады»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».