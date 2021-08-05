Медики рассказали, как быстро снизить давление без лекарств

Медики рассказали, как быстро снизить давление без лекарств1
- 5.08.2021, 9:57
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Речь идет о простых физических упражнениях.
Ученые рассказали о способе, который поможет снизить давление без лекарств. Используя его, вы даже сможете преодолеть начальную стадию гипертонии, сообщает Cursorinfo.
Исследователи из Канады доказали, что регулярная растяжка может привести в норму кровяное давление, при этом необходимость в медицинских средствах отсутствует.
Как оказалось, стретчинг влияет на кровеносные сосуды. Растяжка делает их более гибкими и улучшает кровоток, в результате чего снижается давление.
Однако чтобы этот способ подействовал, растяжкой нужно заниматься регулярно и тратить на нее около получаса в день. Упражнения влияют на те мышцы, в которых чаще всего образуется застой. Кроме того, стретчинг поможет похудеть и получить хорошую гибкую фигуру.