Медики рассказали, как быстро снизить давление без лекарств 1 5.08.2021, 9:57

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Речь идет о простых физических упражнениях.

Ученые рассказали о способе, который поможет снизить давление без лекарств. Используя его, вы даже сможете преодолеть начальную стадию гипертонии, сообщает Cursorinfo.

Исследователи из Канады доказали, что регулярная растяжка может привести в норму кровяное давление, при этом необходимость в медицинских средствах отсутствует.

Как оказалось, стретчинг влияет на кровеносные сосуды. Растяжка делает их более гибкими и улучшает кровоток, в результате чего снижается давление.

Однако чтобы этот способ подействовал, растяжкой нужно заниматься регулярно и тратить на нее около получаса в день. Упражнения влияют на те мышцы, в которых чаще всего образуется застой. Кроме того, стретчинг поможет похудеть и получить хорошую гибкую фигуру.

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