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За сутки Литва вернула в Беларусь более 300 мигрантов

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  • 5.08.2021, 10:22
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За сутки Литва вернула в Беларусь более 300 мигрантов

Внутри страны обнаружили и задержали только 19 человек.

В Литве за минувшие сутки было задержано только 19 мигрантов, которые незаконно пересекли границу страны. Об этом сообщает портал официальной статистики Литвы.

Судя по данным, в среду литовские пограничники задержали 19 человек. Во вторник — 35 человек. По данным портала Lrt.lt, в среду из Литвы выдворили 321 мигранта.

До этого количество мигрантов, незаконно пересекших белорусско-литовскую границу побило все рекорды — 2 августа задержали 214 человек, а днем ранее — 294 человека.

Напомним, с 3 августа литовские пограничники возвращают в Беларусь иракских мигрантов, которых задерживают на общей границе.

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