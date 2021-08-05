Сайты «Открытых медиа» и «МБХ медиа» заблокированы в России 3 5.08.2021, 10:30

Редакции СМИ отмечают, что не получали никаких уведомлений ни от Генпрокуратуры, ни от Роскомнадзора.

Сайты изданий "Открытые медиа" и "МБХ медиа" не открываются у большинства провайдеров России.

"МБХ медиа" пишет, что сайт заблокирован Роскомнадзором. Согласно реестру заблокированных сайтов, доступ к ресурсу ограничен по решению Генпрокуратуры от 3 августа, сообщает "Радио Свобода".

"Открытые медиа" сообщают в телеграме, что адрес сайта внесён в особый список Роскомнадзора как ресурс, содержащий призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности.

Редакции СМИ отмечают, что не получали никаких уведомлений ни от Генпрокуратуры, ни от Роскомнадзора.

Роскомнадзор сообщил РБК, что ограничил доступ к информационным ресурсам Open Russia Civic Movement и Open Russia. Они связаны с бизнесменом и общественным деятелем Михаилом Ходорковским и "признаны в России нежелательными организациями".

Кроме того, в России заблокирован сайт "Правозащиты Открытки". Как и в случае с "Открытыми медиа", в уведомлении сказано, что сайт организации содержит призывы к массовым беспорядкам и экстремизму.

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