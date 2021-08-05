В Англии обнаружили драгоценный артефакт из золота и граната возрастом 1400 лет 2 5.08.2021, 10:47

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Его обронил лорд эпохи Саттон Ху, круживший по сельской местности на своей лошади.

Металлоискатель помог найти необычное украшение из золота и граната, потерянное лордом эпохи Саттон Ху (7 век нашей эры), «кружившим по сельской местности» на своей лошади.

Англосаксонский артефакт, который использовался примерно как современная пуговица, был обнаружен в районе Брекленд в Норфолке, сообщает BBC.

Офицер по находкам Хелен Гик сказала, что гранаты — индийского или шри-ланкийского происхождения, что свидетельствует о широком характере торговых связей в 6 и 7 веках.

Артефакт, который называется пирамидка меча (Sword Pyramid), обычно был парным, поэтому потеря «была похожа на потерю одной серьги — очень неприятно», — сказала офицер.

Крошечное украшение размером 12 мм на 11,9 мм датируется примерно 560−630 годами нашей эры, в то время, когда Норфолк был частью Королевства Восточная Англия.

Доктор Гик сказала: «Им мог бы владеть кто-то из окружения великого лорда или англосаксонского короля, и он был бы лордом или тэном (средневековым дворянином), который мог бы попасть в учебники истории. Они или их господин имели доступ к золоту и гранату, а также к высокому ювелирному искусству».

«Мы считаем, что они приложили слишком большое усилие, чтобы вытащить меч из ножен, возможно, сдерживая гневную реакцию», — сказала доктор Гик.

Такие крепления в форме пирамидок были частью системы, которая удерживала меч в ножнах. Их редко находят в могилах, но они «все чаще встречаются» как случайные находки, возможно, как случайные потери. Доктор Гик сказала: «Лорды бродили по сельской местности на своих лошадях и, наверное, теряли их».

О находке было сообщено коронеру Норфолка, как того требует Закон о сокровищах.

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