Сколько в Беларуси потенциальных «тунеядцев»? 6 5.08.2021, 11:16

6,740

Фото: bortnikau.livejournal.com

Власти создали себе еще одну проблему.

Уже несколько лет власти собирают сведения о людях, которые не заняты в экономике. В народе эту категорию населения часто называют «тунеядцами».

Чиновники не любят обнародовать информацию о полной численности лиц «тунеядской национальности». Поэтому попробуем восполнить пробел расчетами на официальных данных, пишет сайт banki24.by.

В Беларуси обследования населения по вопросам занятости проводят каждый квартал. Для этого формируют репрезентативную выборку из нескольких тысяч домашних хозяйств.

Выборка составляется согласно итогам переписи и представляет население страны с минимальной погрешностью. Это позволяет надежно переносить итоги выборочных обследований на всех белорусов.

Обследование охватывает людей в возрасте от 15 до 74 лет. Часть из них неизбежно оказывается либо школьниками/студентами, либо пенсионерами. Однако их все равно опрашивают, так как они могут иметь желание трудиться в своем возрасте.

Кстати, последним объясняется высокий уровень безработицы по критериям Международной организации труда (МОТ) среди молодежи. Молодежь как правило или не имеет трудового стажа вообще, или некий минимальный опыт. Их желание трудиться часто расходится с желанием работодателей брать такой персонал на работу.

Например, если в мае 2021 года уровень безработицы по МОТ в Беларуси составил 4%, то среди молодежи 15–19 лет — 25,1%, молодежи 20–24 лет — 7,7%. В целом безработные в группе 16–30 лет составили 58,6 тыс. человек при общей численности безработных в 202,3 тыс.

По данным обследования в мае 2021 года в состав рабочей силы не вошло около 2,129 млн человек. Они составили аж 29,5% от населения в возрасте 15–74 лет, но среди них только 33,5% (714,3 тыс.) — это лица в трудоспособном возрасте.

В свою очередь, среди 714,3 тыс. «тунеядцев» в трудоспособном возрасте 221,1 тыс. — это учащиеся в дневной форме получения образования, а 53,2 тыс. — пенсионеры. Значит их надо исключать из «тунеядской» группы.

Тогда остаются две большие категории людей. Первые не желают работать, но при этом не являются ни учащимися, ни пенсионерами. Вторые желают работать, но пока не могут найти постоянное занятие. В первую группу входят 157,7 тыс. человек, во вторую — 282,2 тыс.

Те, кто хочет работать, но пока не может, делятся на не готовых приступить к работе через неделю (219,4 тыс.) и на никак не ищущих работу (62,8 тыс.). Описанные выше группы и составляют костяк белорусов, которых часто называют «тунеядцами».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».