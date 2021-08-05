Чисто советское убийство 5 Игорь Яковенко, «Каспаров»

5.08.2021, 11:22

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Виталий Шишов

Кто виновен в смерти Виталия Шишова?

Кто убил Виталия Шишова: КГБ или ФСБ, Лукашенко или Путин. Почему спецслужбы России и Беларуси так вольно дышат в Украине. Есть ли у планеты методы против Лукашенко и Путина.

Виталий Шишов, один из лидеров «Белорусского дома в Украине», молодой жизнерадостный человек вышел из дома на утреннюю пробежку и пропал. Обнаружен повешенным в лесопарке на окраине Киева.

Есть четыре вида реакции на это событие.

Вид первый: официальный идиотизм.

Это когда официальные лица в погонах и без оных говорят, что наряду с версией политического убийства нельзя отбрасывать версию самоубийства. Наверное, они должны так говорить. Действительно, а вдруг. Всякое же может быть. Один из активных деятелей белорусского протеста, из тех, кого Лукашенко называет предателями, 26-летний парень, выбежав утром на пробежку и напитавшись утренним солнцем, свежим воздухом и мышечной радостью, вдруг подумал, а почему бы не повеситься. И немедленно осуществил свой замысел.

«Мы призываем украинские власти провести тщательное, беспристрастное и эффективное расследование случившегося и выяснить, было ли это самоубийство, обычное уголовное убийство или связь с его деятельностью». Это Марта Хуртадо, официальный представитель ООН. А еще она добавила, что «надеется, что нет связи смерти Шишова с его деятельностью, но на этом этапе мы не можем этого знать».

Киевская полиция рассматривает две версии смерти главы «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова: суицид и умышленное убийство с имитацией суицида, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на брифинге.

А что, может и правда, Зинка взяла, а Шариков тут совершенно ни при чем…

Вид второй: политическое подонство.

Уже появились комментарии российских политиков в духе недавнего интервью Нарышкина о том, что это сакральная жертва. Ютуб-канал Соловьев LIVE так и назвал сюжет про убийство Виталия Шишова: «Сакральная жертва белорусской оппозиции». Спикерами этой версии были украинский блогер Анатолий Шарий и сотрудник «КП» Александр Коц. Если Шарий в основном напирал на то, что Украина крайне опасное место и туда ни в коем случае нельзя ездить, то Александр Коц версию сакральной жертвы «обосновал» подробно и с видимым удовольствием. «Убитый – деятель не второго и не третьего ранга, какой-то переферийный, никому не известный, которым не жалко пожертвовать, сделав из него сакральную жертву», - поделился своими идеями со зрителями соловьевского канала сотрудник «КП». – «Такая тактика, когда в жертву приносится человек, никому не нужный, которого легко заменить», - авторитетно заявил Коц и тут же выдвинул версию: «Это вполне могла быть СБУ или украинские националисты». Я при этих словах Коца снова вспомнил про Шарикова и Зинку…

Вид третий: реакция нормальных людей.

Такими нормальными людьми являются многие депутаты Европарламента, которые считают смерть Шишова убийством и возлагают ответственность за него на режим Лукашенко.

В частности, немецкий депутат от партии «Зеленых» Виола фон Крамон назвала случившееся еще одним ночным кошмаром. «Никто не может чувствовать себя в безопасности, Лукашенко убивает собственных граждан».

Литовский евродепутат Петрас Аустревичюс написал, что это акт терроризма. «Убийство гражданина Беларуси Виталия Шишова, руководителя ОО Белорусский дом в Украине – это еще один акт международного терроризма со стороны режима Лукашенко». Петрас Аустревичюс, депутат Литвы.

Вид четвертый: Реакция профессионала-расследователя.

Глава отдела расследований Bellingcat Христо Грозев заявил в эфире «Эха Москвы», что лидера «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова могли убить внедрённые в оппозиционные белорусские группы в Украине сотрудники ФСБ.

Виталий Шишов не первый белорусский оппозиционер, которого находили повешенным. Точно в таком же виде — в петле на дереве в парке, правда, в самом Минске 22 августа 2020 года обнаружили 28-летнего Никиту Кравцова, который до этого выходил на акции протеста. Власти Белоруссии тогда сразу заявили, что «его смерть не имеет криминального характера». За три дня до этого, 18 августа 2020 года, повешенным нашли Константина Шишмакова — директора военно-исторического музея имени Багратиона в городе Волковыске Гродненской области. Он был членом избирательной комиссии на выборах президента Беларуси 9 августа того же года и отказался подписывать лживый итоговый протокол с «победой» Лукашенко. Еще раньше, в 2020 на своей даче найден повешенным основатель оппозиционного издания «Хартия`97» Олег Бебенин.

У каждого диктатора свой фирменный стиль расправы с врагами. Путин, как человек несколько более сложной по сравнению с Лукашенко душевной организации любит разнообразие, в том числе, его подручные часто используют пистолет Макарова, а также взрывчатку. В последнее время, правда, пристрастился к ядам. Лукашенко попроще, ближе к земле, он предпочитает вешать.

Случившееся нельзя считать неожиданностью.

Товарищ Шишова, назвавшийся Юрием в эфире телеканала «Украина 24», сказал, что сотрудники Службы безопасности Украины предупреждали белорусских оппозиционеров в Киеве, «что агентура КГБ в Украине существует, она увеличивается, в том числе за счет потока беженцев». «Всех беженцев невозможно контролировать. И Виталий занимался верификацией этих людей». По словам коллеги Виталий Шишов «был нашей контрразведкой и знал что за нами охотятся».

Почему спецслужбы Лукашенко так вольготно чувствуют себя в Украине? Сказывается число беженцев из Беларуси, в потоке которых легче спрятаться агентам КГБ. Но не только. Судя по опросам в украинском обществе нет консенсуса в отношении событий в Беларуси. В начале осени прошлого года Киевский международный институт социологии провел специальный опрос, чтобы выяснить отношение украинцев к белорусским событиям. Тогда 45,3% заявили, что поддерживают оппозицию, а 31,3% – что они на стороне Александра Лукашенко. Этот результат удивил многих политологов в Украине. Судя по всему, сейчас общественные настроения не претерпели существенных изменений.

Убийство Виталия Шишова стало серьезным вызовом для украинских властей, прежде всего для правоохранителей Украины. Члены украинского парламентского межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» обнародовали заявление, в котором подчеркивалось, что «27 июля представитель инициативы бывших белорусских силовиков BYPOL Игорь Макар сообщал, что Комитет государственной безопасности Беларуси приступил к масштабной операции по задержанию самых влиятельных сторонников оппозиции за рубежом, в том числе экспертов и лидеров протестного движения. По его словам, операция под названием «Трест» проходит сразу в нескольких странах, где проживают оппозиционеры».

Так кто же все-таки повесил Виталия Шишова? При всем уважении к Христо Грозеву мне его версия насчет ФСБ не кажется убедительной. Зачем Путину лидер «Белорусского дома в Украине»? Мотив, стиль, почерк – все указывает на КГБ и Лукашенко. Впрочем, возможно и сотрудничество двух братских спецслужб: ФСБ и КГБ. Союзное же государство, начальство в обеих частях которого ностальгирует по Советскому Союзу. Чисто советское убийство…

Остается главный вопрос: есть ли у кого-то на планете Земля методы против этого союза двух упырей? Мировое сообщество занято другими делами и пока несколько рассеянно наблюдает за тем, как на территории северной Евразии сгущается фашистский мрак. А ближайшие соседи изобретают свои способы отгораживания от аномальных зон у своих границ. Литва, например, приступает к строительству 500-километровой стены на границе с Беларусью и высылке нелегальных мигрантов, которыми Лукашенко целенаправленно забрасывает своих соседей, используя живых людей как оружие дестабилизации. Ну, хоть какое-то средство…

Игорь Яковенко, «Каспаров»

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