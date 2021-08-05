Стало известно, как получить наиболее эффективную защиту от COVID-19 4 5.08.2021, 11:28

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Штамм «Дельта» все меняет.

Пандемия длится уже больше года, а вопросы, касающиеся иммунного ответа на COVID-19, все еще сбивают с толку. Один из них — и задают его многие — достаточен ли иммунитет, выработавшийся у больного COVID-19, для того, чтобы защитить его в будущем? Об этом пишет nv.ua.

Ответ — нет, недостаточен. И вот почему.

Давайте вспомним, как работает иммунитет

Иммунные реакции бывают врожденными или приобретенными. Врожденный или нестойкий иммунитет возникает, когда иммунные клетки, которые являются первой линией защиты организма, активируются против патогена, такого как вирус или бактерия. Если патоген способен пересечь первую линию защиты, запускаются в действие Т-клетки и В-клетки. В-клетки борются посредством секретируемых белков — антител, специфичных для каждого патогена. Т-клетки разделяются на Т-хелперы и Т-киллеры. Т-хелперы помогают В-клеткам в создании антител. Т-киллеры непосредственно убивают инфицированные клетки.

Как только битва закончилась, В-клетки и Т-клетки развивают «память» и могут в следующий раз распознать вторгающийся патоген. Это называется приобретенным или адаптивным иммунитетом, который запускает долгосрочную защиту.

Что происходит, когда вы заражаетесь повторно? В-клетки памяти не просто производят идентичные антитела, они также производят варианты антител. Эти разнообразные антитела образуют сложное защитное кольцо для борьбы с вариантами SARS-CoV-2.

Естественного иммунитета недостаточно

Если переболеть COVID-19 и выздороветь (так называемое инфицирование в условиях окружающей среды), то это, похоже, не генерирует такую крепкую защиту, как после вакцинации.

Иммунная реакция, возникшая после естественного инфицирования и вакцинации, известная как гибридный иммунитет, более сильна, чем возникшая только после естественного инфицирования, либо только после вакцинации.

Люди, которые перенесли COVID-19 и выздоровели, а затем вакцинировались против COVID-19, имеют более разнообразную и высококачественную реакцию B-клеток памяти, чем люди, которые были только вакцинированы.

Исследования показывают, что вакцины мРНК генерируют более мощный иммунный ответ вместе с перенесенной инфекцией, по крайней мере, против некоторых вариантов, включая альфа и бета.

Также исследования показали, что уровень антител был выше у тех, кто выздоровел от COVID-19 и впоследствии был вакцинирован, чем у тех, кто только переболел. Сообщается, что уровень В-клеток памяти против коронавируса в 5−10 раз выше у людей, вакцинированных после инфекции, чем у тех, кто только переболел коронавирусом или вакцинировался.

Достаточно ли одной дозы вакцины после того, как переболел COVID-19?

По некоторым данным, людям, переболевшим COVID-19, нужна только одна доза вакцины. Клинические испытания одобренных вакцин не имеют соответствующих данных, потому что людей, у которых уже был COVID-19, исключили из третьей фазы испытаний.

Исследование, проведенное в июне, показало, что у людей, ранее переболевших SARS-CoV-2, как правило, развивалась сильная иммунная реакция после первой дозы мРНК-вакцины. От второй дозы особой пользы они не получили.

Одна доза вакцины мРНК тем, кто уже переболел, дает тот же уровень антител против связывающего домена рецептора шипового белка (который позволяет вирусу прикрепиться к нашим клеткам), что и у тех, кто получил две дозы вакцины, но еще не болел SARS-CoV-2.

Для полного понимания того, как долго будет длиться реакция В-клеток памяти и Т-клеток в обеих группах, нам нужны дальнейшие исследования.

Кроме того, стратегия одной дозы была изучена только у мРНК-вакцин. Необходимы дополнительные данные для понимания того, будет ли одна доза для тех, кто перенес инфекцию, эффективна для всех вакцин. На данном этапе тем, кто уже переболел коронавирусом, полезно получить две дозы вакцины.

Дельта все меняет?

Разработка новых вакцин должна идти в ногу с эволюцией коронавируса. По крайней мере, один вариант — Дельта, очевидно, эволюционировал настолько, что обогнал другие. Он на 60% более заразный, чем Альфа. Дельта умеренно устойчив к вакцинам, а это означает, что он может уменьшит эффективность вакцин, особенно у людей, которые получили только одну дозу.

Пока нет данных о том, насколько эффективна одна доза для людей, которые переболели штаммом Дельта и выздоровели.

Самое важное, что вы можете сделать, чтобы защитить себя от Дельты, это получить обе дозы. Согласно отчету Министерства здравоохранения Англии, одна доза Pfizer обеспечивала только около 33% защиты от симптомов Дельта, а две дозы — 88%. Две дозы также на 96% эффективны против госпитализации с Дельта. Две дозы вакцины AstraZeneca на 92% эффективны против госпитализации с Дельта.

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