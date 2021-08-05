Зеленский посоветовал украинцам, которые хотят жить под российским флагом, покинуть Донбасс

Зеленский посоветовал украинцам, которые хотят жить под российским флагом, покинуть Донбасс11
- 5.08.2021, 11:39
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Президент Украины отметил, что этот регион никогда не станет российским.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцы, проживающие в Донбассе, однако считающие себя русскими, должны ехать в Россию. Об этом он заявил во время интервью телеканалу "Дом", сообщает "Зеркало недели. Украина".
Зеленский подчеркнул, что такие слова не свидетельствуют о том, что этих людей выгоняют из Украины.
"Еще раз: родина или гость. Я считаю, если ты живешь на территории оккупированного Донбасса и, если ты считает, что "Наше дело правое - нам в РФ, мы россияне". Большая ошибка оставаться жить на Донбассе", - заявил он.
Если кто-то из украинцев считают Донбасс российской территории, где будет лучше жить детям и внукам - пусть едут в Россию, утверждает президент.
"Во имя своих дитей и внуков уже нужно ехать искать себе место в РФ. Без Украины на этой территории цивилизации не будет", - заявил президент Украины.
Зеленский также обратился к украинцам, живущим в Донбассе.
"Если ты чувствуеш себя украинцем и уважаешь флаг Украины. Уважаешь украинский язык. Даже если тебя не учили в школе. Сам почитывай книги. Если ты чувствуешь, что ты украинец - будь там. Эта земля будет деоккупированной", - заявил он.