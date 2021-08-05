Ученые выяснили, когда древние собаки стали жить рядом с предками человека 5.08.2021, 11:54

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Cложно понять, как взаимодействовали эти два древних вида.

Палеонтологи выяснили, что первые гоминиды, жившие за пределами Африки, делили среду обитания с предками африканских собак и, возможно, даже крали у них еду, пишет «Новое время».

Вероятно когда древние люди покинули Африку, они столкнулись с доисторическими собаками, которые переселялись в Африку, потому что останки одной такой собаки были обнаружены в Грузии.

В течение многих лет археологи вели раскопки на участке недалеко от Дманиси в Грузии, где они нашли доказательства того, что древние люди — иногда относящиеся к виду Homo erectus — существовали около 1,8 млн лет назад. Люди Дманиси являются самыми ранними ископаемыми свидетельствами существования гомининов за пределами Африки.

Саверио Бартолини-Лученти из Университета Флоренции, Италия, и его коллеги проанализировали останки молодой «странной собаки» Canis (Xenocyon) lycaonoides, вымершего вида псовых, от которого происходят красный горный волк (дхол) и африканская гиеновая собака (Lycaon pictus).

«Представьте себе африканскую дикую собаку, но более толстую с длинными конечностями, как у ирландского волкодава, но не такую изящную», — говорит Бартолини-Лученти.

Считается, что Canis (Xenocyon) lycaonoides возникли в Азии, распространились в Европе и Африке примерно 1,8 — 0,8 миллиона лет назад. Это конкретное животное могло жить около 1,8 миллиона лет назад, что делает его самым ранним из когда-либо обнаруженных в Европе. При этом настоящие серые волки появлялись не раньше конца среднего плейстоцена, 500−300 тысяч лет назад.

«Найти Xenocyon в Дманиси — важном месте на границе трех континентов (Азии, Африки и Европы) — интересно, потому что это в то время, когда у нас не было ни одного экземпляра этой формы», — говорит Бартолини-Лученти.

Исследователи подчеркивают, что найденные останки не представляют собой свидетельство одомашнивания собак.

Современные африканские дикие собаки приспособились очень быстро съедать свою добычу, прежде чем ее могут украсть более крупные и сильные хищники, такие как львы и гиены. По словам Бартолини-Лученти, евразийские дикие собаки могли взаимодействовать с древними людьми аналогичным образом, когда люди отпугивали собак, чтобы те не украли их добычу.

По словам Марко Черина из Университета Перуджи в Италии, сложно понять, как взаимодействовали два древних вида, «особенно когда летопись окаменелостей оставляет желать лучшего». «Но я уверен, что запись из Дманиси может преподнести новые сюрпризы в будущем, и эта статья представляет собой хорошее начало», — добавил он.

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