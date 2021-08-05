Евродепутаты: Лукашенко и его клика должны понести личную ответственность 7 5.08.2021, 12:08

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Брюссель призвали ввести новые экономические санкции против белорусского режима.

Глава делегации Европейского Парламента по связям с Беларусью Роберт Бедронь и докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс выпустили заявление по поводу гибели главы «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова и попытке похищения спортсменки Кристины Тимановской. Парламентарии призвали ЕС незамедлительно ввести дополнительные санкции против режима Лукашенко.

Сайт Charter97.org приводит полный текст заявления Роберта Бедроня и Пятраса Ауштрявичюса.

— Мы глубоко обеспокоены подозрительной смертью Виталия Шишова в Киеве, которая выглядит как политическое убийство. Виталий Шишов бежал из Беларуси после участия в прошлогодних протестах против режима Лукашенко. С тех пор он возглавлял общественную организацию «Белорусский дом в Украине», помогая соотечественникам-белорусам, скрывающимся от репрессий, в поисках убежища в Украине. Виталий Шишов ощущал постоянное наблюдение за собой и рассказывал о случаях слежки в недавнее время. Поскольку украинские власти начали расследование убийства, мы надеемся, что это дело очень скоро прояснится.

Этому трагическому событию предшествовала неудавшаяся попытка олимпийской сборной Беларуси насильно вывезти бегунью Кристину Тимановскую, после того, как она подвергла критике Олимпийский комитет Беларуси, возглавляемый Виктором Лукашенко. К счастью, Тимановской была выдана гуманитарная виза для выезда в Польшу.

Попытка похищения Тимановской в Токио и подозрительная смерть Шишова в Киеве указывают на то, что белорусские диссиденты не находятся в безопасности даже за пределами своей страны.

Кроме того, мы возмущены объявленной «ликвидацией» Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), уважаемого учреждения, занимающегося защитой всех журналистов, работающих под постоянным преследованием, которому в 2004 году была присуждена премия «За свободу мысли» имени Сахарова. Сам факт того, что Министерство юстиции приказало закрыть БАЖ, не предоставив четких юридических оснований, иллюстрирует состояние абсолютного беззакония, в которое погрузилась Беларусь.

Наконец, мы настаиваем на публичном судебном разбирательстве по делу Марии Колесниковой и Максима Знака, двух видных деятелей демократического движения Беларуси. В нелепой попытке избежать пристального внимания со стороны международного сообщества и правозащитников, власти Беларуси заявили, что судебное разбирательство, начало которого началось 4 августа, будет закрытым. Им грозит до 12 лет лишения свободы по выдвинутым абсурдным обвинениям, таким как «экстремизм» и «заговор».

Поскольку политическая ситуация и ситуация с правами человека в Беларуси продолжает ухудшаться, мы призываем ЕС ввести новый комплекс ограничительных мер в отношении режима Лукашенко, включая дополнительные экономические санкции. Лукашенко и его клика должны понести личную ответственность и предстать перед правосудием за свои возмутительные действия.

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