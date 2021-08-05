На севере России сгорел завод «Газпрома» 10 5.08.2021, 12:18

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Видеофакт.

Под Новым Уренгоем сгорело здание завода по подготовке конденсата к транспортировке. Пожар начался около 4 часов утра, вызов поступил в ГУ МЧС России по ЯНАО, пишет Telegram-канал «SVODKA89».

Возгорание заметил персонал, обслуживающий станцию, круглосуточно в операторской находятся не менее трех человек. Пожарные прибыли на завод, который находится в 23 километрах от Нового Уренгоя, через восемь минут после вызова. На момент прибытия бригады пожар продолжал распространяться внутри здания. Угрозы ближайшим объектам не было.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Завод является частью Уренгойского газодобывающего комплекса ООО «Газпром-переработка», обеспечивающего прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона.

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