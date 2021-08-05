Игры в Токио: у гребцов-ябатек — провал на провале 10 5.08.2021, 12:34

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Накануне Олимпиады тренер команды заискивал перед режимом.

Гребля на байдарках и каноэ традиционно медалеемкий вид для Беларуси. Начиная с Афин-2004 подопечные Владимира Шантаровича неизменно возвращаюсь домой с наградами. Кажется, Токио может стать исключением. Хотя у Лукашенко были большие надежды на этот вид. После домашних Европейских игр-2019 правитель хвалился, что байдарочники и каноисты взяли десять наград и выиграли медальный зачет. Правда, он почему-то не упомянул, что некоторые виды не были олимпийскими, пишет «Трибуна».

Теперь же Лукашенко похвалиться нечему. Как бы не был оптимистичен Шантарович после вторничной неудачи в двойке Марины Литвинчук и Ольги Худенко, но медалей с тех пор пока не прибавилось. Наоборот, в четверг ни одна из беларусок не пробилась даже в финал А. В одиночках на 500 метров Худенко и Литвинчук финишировали шестыми в финалах В и С соответственно. Хотя эксперты прочили первой серебро в этой дисциплине, однако медаль не сбылась, как и золото в байдарке-двойке на такую же дистанцию.

Теплились надежды на медальный успех у каноистки Елены Ноздревой на 200 метрах. Если в 2019-м девушка на этой дистанции выиграла Европейские игры, то в Токио даже не пробилась в решающий заплыв. Потолком белоруски стал финал В и третье место в нем.

Из всех белорусов в четверг до финала А добрался лишь мужской дуэт на 1000 метров Олега Юрени и Никиты Борикова. Двойке сотворить сенсацию не удалось – к финишу пришли лишь седьмыми.

Если в результатах у гребцов получается не очень, то в политической лояльности режиму Лукашенко команда делает успехи. Особенно активен подписант провластного письма Шантарович. Перед Олимпиадой титулованный тренер выдал несколько резких политических заявлений, при этом поставив подпись под документом, что спорт должен находиться вне политики:

«Мне кажется, те, кто вносит такие предложения [депутаты Европарламента призывали приостановить участие белорусских федераций в международных организациях и соревнований], серьезно больны. Тут даже объяснений никаких быть не может. За каждым поступком ведь должно быть какое-то объяснение. А чего они хотят? Больным людям надо подлечиться – такое мое мнение».

«Вообще, если честно, не знаю и не понимаю, почему Европа так обозлилась на Беларусь, на действующую власть. В моей команде никто на эту тему не общается – мы работаем и получаем удовольствие от спорта. Говорят, что на решение ввести четвертый пакет санкций повлиял инцидент с посадкой самолета [Афины – Вильнюс]? Не знаю, ничего не могу сказать по этому поводу. Парень [Протасевич], которого задержали после посадки, сейчас что-то говорит в интервью. Почему нет оснований ему не верить? Говорит все под давлением? Ну, не знаю…»

«Что бы сегодня ни говорил кто, все, что сегодня делается в нашей стране, – все в плюс. Вот этот унисон, который мы всегда... Я скажу, я горд за страну, я горд за ее руководителей, я горд за то, что мы вообще все делаем».

Более того, Шантарович собирался в Токио как на войну. Перед Играми специалист назвал своих подопечных воинами и призывал к мобилизации:

«Есть мобилизация гребца, бойца, но мобилизация должна быть, как у воина. Вступаешь в бой – расцветаешь. Глазки не сплющиваются – и показываешь ту модель, которую ты наработал. По ветру, против ветра, боковой ветер – для воина это безразлично. Я хочу настроиться так и команду настроить так, чтобы это все получилось».

Как видим, пока не получается. После четверговых неудач Шантарович уже не дал комментарий журналистам. Общаться с прессой пришлось его помощнику Геннадию Галицкому.

«Конечно, утешительные финалы – не наш результат. У Литвинчук не увидел тех бойцовских качеств именно в этих заездах. Ольге Худенко не хватило финишной концентрации, когда она пропустила на второе место соперницу из Португалии. Об том этом говорилось девушкам. Ольге Худенко надо еще немного пересмотреть технику, спортсменка сильная, но необходимо вернуть кондиции 2019 года, когда она была одной из лучших в мире. Девушки опытные и все понимают. В утешительных заездах здесь не было уже той мобилизации, поэтому будем продолжать готовиться», – попытался объяснить неудачи тренер.

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