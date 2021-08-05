Михаил Ходорковский: Мы продолжим противостояние с режимом Путина до его полного демонтажа 2 5.08.2021, 13:09

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Михаил Ходорковский

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский предприниматель и общественный деятель прокомментировал атаку на свободу слова в России.

Известные независимые издания «МБХ медиа» и «Открытые медиа» заявили, что прекращают свою работу после блокировки в России. Учредитель этих СМИ, российский предприниматель и общественный деятель Михаил Ходорковский, в «Фейсбуке» прокомментировал очередную атаку на свободу слова в России:

— Вчера были заблокированы интернет-ресурсы МБХ-медиа, Открытых Медиа, Правозащиты Открытки и другие.

Озвученная причина «связь с нежелательными организациями» (а на самом деле — со мной — гражданином России) означает высокий уровень персонального риска для журналистов.

В связи с этим я согласовал редакциям закрытие проектов в России.

За годы работы проекты показали свою эффективность и востребованность, а журналисты и другие участники — высокий профессионализм и готовность смело противостоять давлению авторитарного режима.

Я благодарю их всех за совместную работу, а наших друзей — за поддержку.

Политические репрессии, ликвидация института независимого суда и выборов, затыкание рта правозащитникам и журналистам, показывают возврат путинского режима и Путина лично к устаревшей советской модели с поправкой на его персональную алчность и алчность его окружения.

При полной неспособности предложить стране мечту. Не говоря уж о ее достижении.

Десятилетия деградации не только экономики, но и морали общества, ведут к постепенному разрушению страны.

Не могу с этим согласиться.

Я и те из моих единомышленников, которые готовы к новому уровню риска, продолжим противостояние с режимом до его полного демонтажа.

Наша цель — свободное общество, открытая Россия!

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