Михаил Ходорковский: Мы продолжим противостояние с режимом Путина до его полного демонтажа

Михаил Ходорковский: Мы продолжим противостояние с режимом Путина до его полного демонтажа2
- 5.08.2021, 13:09
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Российский предприниматель и общественный деятель прокомментировал атаку на свободу слова в России.
Известные независимые издания «МБХ медиа» и «Открытые медиа» заявили, что прекращают свою работу после блокировки в России. Учредитель этих СМИ, российский предприниматель и общественный деятель Михаил Ходорковский, в «Фейсбуке» прокомментировал очередную атаку на свободу слова в России:
— Вчера были заблокированы интернет-ресурсы МБХ-медиа, Открытых Медиа, Правозащиты Открытки и другие.
Озвученная причина «связь с нежелательными организациями» (а на самом деле — со мной — гражданином России) означает высокий уровень персонального риска для журналистов.
В связи с этим я согласовал редакциям закрытие проектов в России.
За годы работы проекты показали свою эффективность и востребованность, а журналисты и другие участники — высокий профессионализм и готовность смело противостоять давлению авторитарного режима.
Я благодарю их всех за совместную работу, а наших друзей — за поддержку.
Политические репрессии, ликвидация института независимого суда и выборов, затыкание рта правозащитникам и журналистам, показывают возврат путинского режима и Путина лично к устаревшей советской модели с поправкой на его персональную алчность и алчность его окружения.
При полной неспособности предложить стране мечту. Не говоря уж о ее достижении.
Десятилетия деградации не только экономики, но и морали общества, ведут к постепенному разрушению страны.
Не могу с этим согласиться.
Я и те из моих единомышленников, которые готовы к новому уровню риска, продолжим противостояние с режимом до его полного демонтажа.
Наша цель — свободное общество, открытая Россия!