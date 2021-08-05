Мотоциклист смог удрать от ГАИ в Пружанском районе 2 5.08.2021, 13:13

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иллюстрационное фото: motor.ru

Видеофакт.

Мотоциклист смог оторваться от погони ГАИ в Пружанском районе, однако его все равно задержали.

Инцидент произошел вблизи деревни Броды. Внимание инспекторов привлек мотоциклист без шлема. Они попытались его остановить, но он не подчинился требованиям сотрудников ГАИ и решил скрыться.

Преследование продолжалось несколько километров. В итоге мотоциклист ушел лесами. Инспекторы не смогли догнать его на автомобиле.

Вместе с тем, сотрудники ГАИ смогли установить личность нарушителя. Его задержали утром по месту жительства. Выяснилось, что 21-летний молодой человек не имеет водительских прав и поэтому решил скрыться. На него составили шесть административных протоколов, сообщает УВД Брестского облисполкома.

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