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США могут изменить правила въезда для иностранцев

  • 5.08.2021, 13:43
США могут изменить правила въезда для иностранцев
фото: reuters

В страну могут начать пускать только привитых.

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план, согласно которому для въезда в Соединенные Штаты почти все иностранные туристы должны будут пройти полный курс вакцинации от COVID-19. Об этом Reuters 4 августа сообщил официальный представитель Белого дома.

Отмечается, что США намерены возобновить международные поездки для развития бизнеса авиакомпаний и туриндустрии, однако не готовы снять ограничения из-за роста в стране числа новых случаев COVID-19. Возобновлять поездки в США планируют поэтапно.

По информации Reuters, Белый дом уже провел обсуждения с авиакомпаниями относительно политики требования вакцинации для иностранных посетителей. Также администрация Байдена должна решить, что будет считаться доказательством вакцинации и какие препараты против коронавируса, которые используются в некоторых странах, но не одобрены американским регулятором, признают в США.

Как пишет Reuters, в Соединенных штатах запрещено прибывать большинству иностранцев, которые в течение последних двух недель находились в Соединенном Королевстве, 26 странах Шенгенской зоны в Европе без пограничного контроля, Ирландии, Китае, Индии, Южной Африке, Иране и Бразилии.

Исключение есть только для иностранцев, прибывающих из Мексики и Канады и работающих в социально значимой отрасли.

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