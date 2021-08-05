Банки урезали кредитование белорусов на 1,1 миллиарда рублей 5.08.2021, 13:49

Фото с сайта myfin.by

В чем причина?

По данным Национального банка, кредитов на потребительские нужды было выдано за рассматриваемый период на 3,4 млрд рублей, что ниже, чем в январе-июне прошлого года на 0,76 млрд рублей, пишет select.by.

В Нацбанке объяснили это сокращением спроса на кредиты со стороны населения вследствие роста процентных ставок по ним и снижения темпов роста его доходов.

В то же время, кредитов на финансирование недвижимости населению было выдано за полугодие на 367,2 млн рублей меньше, то есть 731,7 млн рублей.

В июне подобных кредитов было выделено на 148,3 млн рублей, а вот задолженность по ним увеличилась на 94,4 млн рублей и достигла 10,444 млрд рублей. То есть, объем погашения данных кредитов в июне составил 53,9 млн рублей. Следовательно, банки примерно на треть финансируют данное кредитование за счет возврата старых займов.

Задолженность физических лиц по потребительским кредитам в июне сократилась на 22 млн рублей и составила на 1 июля 5,241 млрд рублей.

Кредитование население в июне обеспечило весь прирост задолженности экономики перед коммерческими банками (без учета Банка развития), которая выросла всего на 41 млн рублей — до 30,944 млрд рублей.

При этом снизилась задолженность по рублевым кредитам предприятий частного сектора экономики: на 49,8 млн. рублей — до 7,263 млрд рублей. А кредиты государственным коммерческим предприятиям увеличились на 20,9 млн рублей — до 7,556 млрд рублей.

Задолженность по кредитам в рублях небанковских кредитных организаций в июне сократилась по сравнению с маем всего на 1,3 млн рублей — до 2,223 млрд рублей.

При этом банки увеличили свою собственную рублевую задолженность в июне на 58,4 млн рублей — до 515,5 млн рублей.

Задолженность экономики банкам в иностранной валюте в июне снизилась по сравнению с маем на 128 млн долларов и составила 10,574 млрд долларов.

Больше всего она сократилась у предприятий частного сектора: на 103,1 млн. долларов — до 4,427 млрд долларов. У государственных коммерческих предприятий она снизилась всего на 20,8 млн долларов — до 5,26 млрд долларов.

Валютная задолженность небанковских финансовых организаций за месяц также уменьшилась, но всего на 4 млн. долларов — до 878,4 млн долларов. А сами банки свой валютный долг увеличили на 105,4 млн долларов — до 846,6 млн долларов.

Снижение объемов кредитования в иностранной валюте в мае было вызвано, похоже, нехваткой валютных ресурсов. На это указывает примерно нулевой баланс кредитных операций банков с нерезидентами.

Задолженность нерезидентов перед коммерческими банками РБ в иностранной валюте в июне выросла по сравнению с маем на 142,2 млн долларов — до 1,45 млрд долларов.

Однако при этом банки нарастили объем средств, привлеченных от нерезидентов: на 147,1 млн долларов — до 5,37 млрд долларов.

Коммерческие банки привлекли из-за рубежа примерно столько же средств, сколько перевели за границу. А кредитование на внутреннем рынке сократили примерно в соответствие со снижением величины валютных пассивов, сформированных резидентами.

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