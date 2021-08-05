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Стало известно о первом отмененном авиарейсе из Ирака

  • 5.08.2021, 13:51
  • 1,268
Стало известно о первом отмененном авиарейсе из Ирака

«Иракские авиалинии» отменили рейс из Басры в Минск.

Авиарейс из иракского города Басра в белорусскую столицу отменен по решению перевозчика, пишет zerkalo.

Самолет Iraqi Airways («Иракских авиалиний») должен был приземлиться в Минске в 13.00, однако по решению авиакомпании так и не вылетел из Басры. Это должен был быть первый рейс «Иракских авиалиний» из Басры в Минск — ранее авиакомпания запустила маршруты еще из трех иракских городов в столицу Беларуси (Сулеймании, Эрбиля и Басры).

Тем не менее сегодня в 13.25 должен приземлиться рейс из Багдада в Минск авиакомпании FlyBaghdad.

Напомним, накануне посол ЕС в Ираке Мартин Хут заявил, что рейсы авиакомпании «Иракские авиалинии» отменяются на ближайшие десять дней.

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