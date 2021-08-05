Ученым удалось изучить состав камней знаменитого Стоунхенджа 5.08.2021, 14:05

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Исследователи впервые заглянули внутрь колонны культового памятника.

Давно утерянный кусок Стоунхенджа, который взял человек, выполнявший реставрационные работы с памятником, вернули в Великобританию через 60 лет, пишет «Новое время».

Этот образец дает ученым возможность впервые заглянуть внутрь колонны культового памятника.

В 1958 году Роберт Филлипс, представитель буровой компании, помогавшей восстановить Стоунхендж, взял себе на память цилиндрический керн (столбик горной породы) после того, как этот камень достали при бурении одной из колонн Стоунхенджа — Stone 58. Позже, когда он эмигрировал в США, Филлипс взял с собой керн.

Из-за того, что Стоунхендж находится под защитой, больше невозможно извлечь образцы из камней. Но с возвращением керна исследователи получили возможность провести беспрецедентный геохимический анализ камня Стоунхенджа, который они описали в новом исследовании.

Они обнаружили, что высокие стоячие камни Стоунхенджа, или сарсены, были сделаны из горных пород, содержащих отложения, которые образовались, когда динозавры ходили по Земле. Возраст других зерен в породе составляет 1,6 миллиарда лет.

«Мы провели компьютерную томографию породы, обработали ее рентгеновскими лучами, изучили ее под различными микроскопами и проанализировали ее химию», — сказал ведущий автор исследования Дэвид Нэш, профессор физической географии Брайтонского университета в Англии.

«За исключением анализа тонких срезов и нескольких химических методов, все методы, которые мы использовали в исследовании, были новы как для Стоунхенджа, так и для изучения камней сарсена в Великобритании», — сказал Нэш.

Центральный круг колонн Стоунхенджа был возведен в период неолита, по данным некоммерческой организации English Heritage, которая управляет историческими памятниками в Англии.

«Сарсены были возведены в виде двух концентрических композиций — внутренней подковы и внешнего круга — и камни меньшего размера были установлены между ними в виде двойной дуги», — говорится на сайте English Heritage.

Когда ученые посмотрели в микроскоп на тонкие пластинки сарсена из камня 58, они с удивлением обнаружили, что камень на 99,7% состоит из кварца. Кварцевый «цемент» содержал мелкие и средние зерна кварца и образовывал «взаимосвязанную мозаику кристаллов», — сказал Нэш.

Это сделало камень более прочным, и, возможно, именно поэтому строители выбрали этот тип камня для своего массивного памятника тысячи лет назад.

«Эти цементы невероятно прочные. Мне было интересно, знали ли строители Стоунхенджа что-нибудь о свойствах камня и не только выбирали самые большие валуны, но и те, которые, скорее всего, выдержат испытание временем», — сказал Нэш.

Хотя этот анализ дал ответ на некоторые вопросы о Стоунхендже, остаются нерешенными другие загадки, в том числе местонахождение еще двух кернов, которые были пробурены из камня 58 во время реставрации 1958 года и которые также исчезли.

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