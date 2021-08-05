Возвращение Бжезинского Телеграм-канал «Серпом По»

5.08.2021, 14:13

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Збигнев Бжезинский

Обитателя бункера может хватить удар.

Есть фамилии, от которых скрепная общественность заводится – Сорос, Нуланд, Псаки, Бжезинский…

Попробуйте сослаться в положительном смысле на кого-то из них и увидите, как скрепного собеседника затрясет, вспыхнут недобрым огнем его глаза.

Один хотел поработить Россию фондами, другая печенье раздавала украинцам, третья не так комментировала, последний рисовал стратегии против нашей державы. К каждому свой счет.

Збигнев Бжезинский, советник президента США Картера по национальной безопасности в далеких 70-х годах, ушел из жизни в 2017 году. Казалось, его фамилия осталась в прошлом. Но вот на тебе – она снова на слуху!

Президент Байден решил назначить послом США в Польше адвоката Марка Бжезинского, сына любимого скрепной общественностью Збышека. Марк во времена администрации Обамы работал в 2011-2015 годах послом в Швеции.

Первый же комментарий-нокаут под новостью о назначении на одном из российских ресурсов: «Почему не в Россию? Чтобы бункерного хватил удар!»

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