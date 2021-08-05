Лукашисты продолжают издеваться над Степаном Латыповым

Лукашисты продолжают издеваться над Степаном Латыповым2
- 5.08.2021, 14:17
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Подонки начали зачитывать в суде прослушку телефонных разговоров политзаключенного.
Во время прослушивания телефонных разговоров Степана Латыпова в суде у политзаключенного случился нервный срыв, сообщает «Весна-96».
Сегодня в суде Минска продолжился судебный процесс над политзаключенным Степаном Латыповым.
В ходе судебного процесса продолжались допросы свидетелей, а также прослушивание телефонных разговоров Степана, которые спецслужбы вели с июня 2020 года.
Слушая аудиозапись одного из своих разговоров с коллегой, он не выдержал и с криками «Твари, что вы творите?!» бросился к решетке. При этом Степан был прикован наручниками к охранникам, его тут же заломали и посадили на скамейку. Всем присутствующим велели покинуть зал, родственники в слезах вышли в коридор.
В суде объявлен перерыв до 14:30.