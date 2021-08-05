Александр Невзоров о ситуации в Беларуси: Детонатор народного гнева установить невозможно

Александр Невзоров о ситуации в Беларуси: Детонатор народного гнева установить невозможно1
- 5.08.2021, 14:19
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Если эта мина сработает, то режим уже ничто не спасет.
Российский публицист Александр Невзоров в эфире «Эха Москвы» высказался о выходе провластного Белорусского союза журналистов из Международной федерации журналистов.
– Вероятно, очень скоро нечто подобное будет в России. Потому что ведь Беларусь сегодня – это та лаборатория, где отрабатываются методы тотальной диктатуры.
Отрабатывают в основном методом тыка, то есть очень трусливенько. Любая диктатура знает, что детонатор народного гнева есть и те растяжки, которые ведут к этим детонаторам, установить невозможно.
Режим очень плохо знает народ, что белорусский режим, что российский. И просто если заденет, то конечно сработает эта угрюмая мина народного гнева, и не спасут никакие Росгвардии в этом случае.
И это не обязательно цены, не обязательно бытовые примитивные вопросы. Никто не понимает, что это может быть.