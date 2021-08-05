Белорусская команда пробежала скандальную эстафету 4х400 на Олимпиаде с самым худшим результатом 7 5.08.2021, 14:31

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фото: reuters

Кристина Тимановская отказалась участвовать именно в этом забеге.

Сегодня на Олимпийских играх в Токио женская сборная Беларуси финишировала последней в полуфинале эстафеты 4х400 метров на Олимпиаде-2020 в Токио, показав худшее время. Исключение – команда Багам, которая была дисквалифицирована и не финишировала, сообщает «Трибуна».

Напомним, спринтерши Анна Михайлова и Кристина Мулярчик не были допущены к Играм-2020 из-за недостаточного количества допинг-тестов. Место в эстафете заняла Эльвира Герман, которая специализируется на дистанции 100 м с барьерами и никогда не бегала 400 метров в официальных соревнованиях на открытом воздухе.

Олимпиада-2020

400 м, полуфинал

1. США – 3.20.86

2. Ямайка – 3.21.95

3. Польша – 3.23.10

15. Беларусь (Александра Хильманович, Юлия Близнец, Эльвира Герман, Астерия Лимай) – 3.33.00

Добавим, что сборная Беларуси в оптимальном составе в сезоне показывала 3.28.14.

Скандал с белорусской сборной на Олимпиаде случился после того, как три спортсменки из-за организационной ошибки не смогли выступить на Играх в Токио. Среди них были потенциальные участницы эстафеты. Вместо «выпавших» спортсменок решили заявить легкоатлеток из других дисциплин.

Бегунья Тимановская публично озвучила критику в адрес руководства нацкоманды за то, что ее заявили на эстафету 4×400 метров, тогда как спортсменка уже была заявлена на дистанции 100 и 200 метров. После этого она подверглась осуждению в провластных телеграм-каналах и на белорусском телевидении. 1 августа Тимановская заявила, что представители Национального олимпийского комитета купили ей билет на самолет и попытались вывезти ее домой, в Беларусь.

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