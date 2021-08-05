Андрей Санников: Режим Лукашенко стал проблемой международной безопасности 5.08.2021, 14:36

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Андрей Санников

Пришло время принимать соответствующие решения.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников сделал заявление в связи с «мигрантской» войной, развязанной против Литвы режимом Лукашенко.

– Переброска нелегальных мигрантов на территорию Литвы с территории Беларуси – это организованная режимом Лукашенко военная операция против Литвы и всего Евросоюза.

Нет сомнений, что эти действия спланированы и организованы с помощью спецслужб режима при участии экстремистских группировок исламистов, о чем свидетельствуют недавние угрозы терактов в Литве, распространяемые по электронной почте.

Нет сомнений также, что режим Лукашенко готовит новые провокации и эскалацию напряженности на границах соседних с Беларусью государств и в самих этих государствах.

Проблема мирной Беларуси – диктаторский режим – давно вышла за границы нашей страны и стала проблемой международной безопасности. К ней следует относиться именно как к таковой и принимать соответствующие решения, не считая происходящее гуманитарным кризисом и не надеясь на его мирное урегулирование с помощью полумер.

Более 25 лет Европа пробовала увещевать Лукашенко, искала в нем проблески здравого смысла и даже геополитического партнера. Все эти попытки способствовали возникновению в центре Европы невиданного по своим масштабам очага насилия, удушения свобод и репрессий. Остановить весь этот беспредел, влекущий за собой гибель людей, можно только решительными мерами на уровне всего Евросоюза и ассоциированных с ним стран, США и Канады.

Преступления против человечности, совершаемые режимом Лукашенко, прекратятся сразу же после ухода этого незаконного преступного режима.

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе с Литвой должна послужить пересмотру слишком благостной политики Евросоюза по отношению к агрессивному и неуправляемому диктатору.

• В ЕС давно следовало бы создать специальную рабочую группу (ad hoc group) высокого уровня по ситуации в Беларуси, наделенную полномочиями принимать срочные политические, экономические, юридические, включая введение любых санкций и аресты любых счетов преступников, связанных с режимом Лукашенко.

Миграционная война на границе с Литвой приобретает еще более угрожающий характер в связи с запланированными на сентябрь этого года учениями «Запад-21». Эти крупнейшие маневры проводятся на территории Беларуси по инициативе и под руководством Кремля. Непредсказуемость и нестабильное психическое состояния диктатора Лукашенко делает эти маневры крайне опасными. Их проведение на территории Беларуси не только нежелательно, но и просто преступно.

• Руководству НАТО следовало бы потребовать от Кремля отмены этих военных маневров в целях предотвращения роста напряженности в регионе, что объективно отвечает и интересам Москвы. В любом случае российское руководство должно быть предупреждено о своей ответственности за любые провокации и эскалацию агрессии в период подготовки и проведения «Запада-21».

Гражданская кампания «Европейская Беларусь» неизменно отстаивает принципы европейского пути развития нашей страны, добрососедства и уважительного отношения ко всем государствам. Именно за отстаивание этих принципов сегодня в тюрьмах по сфабрикованным обвинениям находятся лидеры «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель, Полина Шарендо-Панасюк, Максим Винярский, Павел Юхневич и другие. Мы решительно требуем из незамедлительного освобождения, «Европейская Беларусь» считает нынешний режим незаконным, а его действия преступными. Никакие провокации и агрессия Лукашенко по отношению к Литве и другим граничащим с Беларусью государствам не изменит уважительного и дружеского отношения белорусов к соседям и другим народам.

Именно на основе взаимоуважения и верховенства международного права будут строиться международные отношения свободной и независимой Беларуси, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Европейской Беларуси».

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