Таракан подписал указ о лишении белорусов гражданства

Таракан подписал указ о лишении белорусов гражданства5
- 5.08.2021, 14:45
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Скандальный документ касается натурализованных граждан.
Узурпатор подписал указ № 302, который вносит изменения в законодательство по вопросам гражданства, сообщает пресс-служба Таракана.
Указом, в частности, урегулированы процедурные вопросы, связанные с введением такого нового института, как восстановление в гражданстве, а также с расширением категорий иностранцев и детей, получивших право на приобретение гражданства в упрощенном порядке.
Дополнительно закрепляется порядок внесения Таракану материалов об утрате белорусского гражданства натурализованными лицами (получившие белорусское гражданство не по рождению. — ред.) за «участие в экстремистской деятельности» или «причинение тяжкого вреда интересам Беларуси» и процедура прекращения рассмотрения заявлений о приобретении гражданства в случаях, предусмотренных указанным «законом».
Кроме того, с учетом предстоящего введения биометрических документов актуализированы все перечни документов, подлежащие представлению заявителями в целях приобретения либо прекращения гражданства.