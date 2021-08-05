Медики назвали реальную дату появления коронавируса COVID-19 5 5.08.2021, 15:08

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Неожиданные цифры были озвучены руководством университетского госпиталя Женевы.

До сих пор не утихают споры о происхождении вируса. Руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте, заявил в интервью, что вирус SARS-CoV-2 может существовать в мире с 2013 года.

По его словам, это не свидетельствует о том, что SARS-CoV-2 был создан в лаборатории, "но это говорит о том, что, возможно, от нас спрятали тот факт, что вирус, крайне похожий на COVID-19, был обнаружен уже в 2013 году, восемь лет назад.

"А чтобы вирус стал пандемией, необходимо, чтобы он уже какое-то время циркулировал в природе. Так что, возможно, этот вирус был с нами гораздо дольше, чем мы можем представить", — отметил Питте.

Эксперт добавил, что были и другие непрямые указания на это. Питте подчеркнул, что данная ситуация заслуживает детального расследования. Не только чтобы лучше понимать, сколько времени необходимо вирусу, чтобы развиться до масштаба мировой пандемии, но и для того, "чтобы лучше отреагировать в следующий раз в плане предотвращения подобных ситуаций".

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