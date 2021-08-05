В Гродно были остановлены турбины энергоблока, питающего стратегические предприятия города 9 5.08.2021, 15:35

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Специалисты из Британии отказываются приезжать для их ремонта.

На Гродненской теплоэлектростанции (ГТЭС) остановился 2-й энергоблок. Его невозможно запустить снова, так как британские специалисты отказываются приезжать для ремонта.

Об этом сообщает стачком «Гродно-Азота»:

— Немного о неработающих санкциях.

ГТЭС, 2-й энергоблок 1-й очереди остановлен 5 апреля 2021 года по причине износа лопаток силовой турбины. Денег на закупку и оплату работы английским специалистам Siemens нет.

2-й энергоблок 2-й очереди был остановлен на плановый ремонт 14 мая 2021 на две недели. По истечении срока ремонта не смогли запустить турбину в нормальный режим.

Было принято решение ждать специалистов из Siemens для наладки турбины, так как у этой турбины был произведен капитальный ремонт в марте этого года (был поставлен новый турбокомпрессор) и она находится на гарантии.

Но, специалисты из Англии не приезжают – санкции или, может, коронавирус…

Приехали специалисты из России, за 6 дней не смогли найти объективную причину неправильной работы турбины. Смогли запустить с различными нарушениями, без возможности управлять нагрузкой турбины. Если турбина остановится по каким-то причинам, запустить ее снова вряд ли получится.

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