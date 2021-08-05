Американские военные научили искусственный интеллект предсказывать будущее 6 5.08.2021, 15:56

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Идея состоит в том, чтобы предвидеть действия других стран заблаговременно.

Американские военные тестируют экспериментальную сеть искусственного интеллекта, задачей которой является определение вероятных будущих событий за несколько дней до того, как они произойдут, пишет «Новое время».

Эта серия тестов называется Global Information Dominance Experiments (GIDE), и они объединяют данные из огромного количества источников, включая спутниковые снимки, разведывательные отчеты, датчики в поле, радары и многое другое.

Облачные вычисления также играют важную роль в этой настройке, гарантируя, что огромные блоки данных, собранные со всего мира, могут быть эффективно обработаны, а затем доступны любым военным чиновникам и агентствам, которые в них нуждаются.

«GIDE воплощает фундаментальные изменения в том, как мы используем информацию и данные, чтобы увеличить пространство для принятия решений лидерами от тактического до стратегического уровня — не только военными лидерами, но и гражданскими лицами », — пояснил генерал ВВС США Глен Д. Ван Херк на брифинге для прессы.

Идея состоит в том, чтобы предвидеть действия других стран заблаговременно, а это означает, что сдерживающие факторы и меры предосторожности могут быть приняты до начала боевых действий или до того, как боевые действия могут усилиться.

На самом деле, логические допущения не так велики, как вы могли подумать — если, например, идет подготовка к выходу подводной лодки из порта, то совершенно очевидно, что она уже выходит в море. В чем действительно помогает ИИ, так это в использовании машинного обучения для обнаружения и сопоставления всей этой информации намного быстрее, чем это могут сделать люди.

Другой пример — количество автомобилей на автостоянке, возможно, на военной базе или на исследовательской станции. Если ИИ видит повышенную активность, он может сообщить об этом другим частям системы, где они будут проанализированы как часть огромного набора данных.

«Данные существуют», — сказал Ван Херк. «Мы делаем эти данные доступными, делаем их доступными и передаем в облако, где машинное обучение и искусственный интеллект просматривают их. И они обрабатывают их очень быстро и предоставляют лицам, принимающим решения. Это я называю преимуществом принятия решений».

Понятно, что США не слишком много рассказывают о том, как именно работают эти новые системы искусственного интеллекта или как они обрабатывают информацию, которую они собирают, но конечный результат — больше данных, обрабатываемых в более короткие сроки. Третий набор испытаний GIDE был недавно завершен, и планируется проведение четвертого.

Хотя в настоящее время эксперименты кажутся немного похожими на фильм Особое мнение — людей арестовывают за преступления до того, как они были совершены, — официальные лица представляют их как форму сбора информации, а не как способ реально заглянуть в будущее.

Вани Херк подчеркивает, что люди по-прежнему принимают все решения на основе данных, которые производят системы машинного обучения, и говорит, что разрабатываемый ИИ, скорее всего, в конечном итоге приведет к деэскалации, а не наоборот.

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