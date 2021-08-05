Жозеп Боррель: Белорусский режим нарушил олимпийское перемирие 4 5.08.2021, 16:08

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Жозеп Боррель

Фото: dpa

Глава европейской дипломатии прокомментировал инцидент с Кристиной Тимановской.

Инцидент с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской нарушил олимпийское перемирие, считает представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

— Чувствую облегчение, видя, что спортсменка Кристина Тимановская благополучно прибыла в Польшу. Однако еще один гордый гражданин Беларуси был вынужден бежать из страны из-за действий режима Лукашенко. Олимпийское перемирие было нарушено, — написал Боррель в twitter.

Олимпийское перемирие — древнегреческая традиция, возрожденная Генассамблеей ООН в 1992 году. Всем странам-участницам Олимпиады настоятельно рекомендовано соблюдать перемирие, начинающееся за семь дней до открытия и заканчивающееся через семь дней после закрытия каждых Олимпийских игр.

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