Названа вакцина, после которой защита от COVID-19 остается стабильной в течение нескольких месяцев 5.08.2021, 16:18

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иллюстрационное Фото

Многие страны обсуждают возможность ревакцинации своих жителей.

Компания Moderna заявила, что ее вакцина Covid-19 остается эффективной на 93% в течение шести месяцев после второй прививки, и сообщила о прибыли и доходах за второй квартал, которые превзошли ожидания, цитирует агенство Bloomberg «Зеркало недели. Украина».

Окончательный анализ результатов исследования, проведенного на поздней стадии, о котором компания сообщила в четверг, свидетельствует о том, что защита от вакцины остается стабильной в течение длительного времени после того, как пациенты завершают стандартную схему введения двух доз. Уровень эффективности в 93% лишь немного не дотягивает до первоначальной эффективности вакцины в 94%.

Обеспокоенность тем, что эффективность вакцины от Covid-19 может снизиться, вызвала разговоры о повторных прививках. Некоторые страны начали предлагать уязвимым людям третьи дозы, хотя глава Всемирной организации здравоохранения призвал ввести мораторий на такие меры, пока не будет привито больше людей в развивающихся странах.

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