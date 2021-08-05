Муж Тимановской, который из Беларуси бежал в Украину, выехал в Польшу

Муж Тимановской, который из Беларуси бежал в Украину, выехал в Польшу3
- 5.08.2021, 16:47
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Он едет на автомобиле.
Муж белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской Арсений Зданевич уже выехал в Польшу. Об этом спортсменка рассказала на пресс-конференции в Варшаве 5 августа, сообщает корреспондент издания "Гордон".
О том, что Зданевич уехал в Киев, стало известно 2 августа. Он сделал это после попытки властей Беларуси вывезти Тимановскую из Токио в Минск против ее воли. Сообщалось, что страну муж спортсменки покидал оперативно.
Тимановская рассказала, что он сейчас едет в Польшу на автомобиле.
"Я жду его, сегодня вечером он будет здесь", – сказала она. По словам спортсменки, в Польше она чувствует себя в безопасности.