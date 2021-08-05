Кристина Тимановская: В аэропорту я подошла к японской полиции и показала просьбу о помощи в Google-переводчике

Кристина Тимановская: В аэропорту я подошла к японской полиции и показала просьбу о помощи в Google-переводчике7
- 5.08.2021, 17:07
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Спортсменка рассказала, как приняла решение не возвращаться в Беларусь.
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, когда и почему решила не возвращаться в Беларусь. Об этом сообщает агентство Reuters.
Спринтерка рассказала, что, когда ее уже везли в аэропорт Токио, чтобы отправить в Беларусь, ей позвонила бабушка:
— У меня было буквально 10 секунд. Она позвонила и сказала: «Пожалуйста, не возвращайся в Беларусь, это опасно». И повесила трубку».
Когда спортсменке сказали собирать вещи, она тянула время и советовалась с родителями и мужем, и изначальным решением — до звонка бабушки — было вернуться в Беларусь. По прибытии в аэропорт она подошла к японской полиции и показала просьбу о помощи в Google-переводчике.