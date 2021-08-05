Байден хочет сделать американский автопром более экологичным 5 5.08.2021, 17:19

К 2030 году 50 процентов новых автомобилей в стране должны составить электромобили.

Президент США Джо Байден намерен сделать автомобильную промышленность страны более экологичной. До 2030 года половина всех продаваемых в США новых автомобилей должна иметь электродвигатель, говорится в исполнительном указе, который в четверг, 5 августа, подпишет Байден, сообщает dw.com.

В этой категории будут учитываться электромобили, гибридные автомобили и автомобили на топливных элементах, в частности, на водородном топливе, пояснил Белый дом. Указ Байдена позволит Соединенным Штатам «приблизить будущее электромобилей, обогнать Китай и бороться с климатическим кризисом», указывается далее. Байден поставил цель для американского автопрома стать лидером в производстве автомобилей с электроприводом, создании соответствующей инфраструктурыи инноваций в этой сфере.

Новые стандарты эффективности и снижение уровня загрязнения

Меры, изложенные в новом законе, включают также разработку новых стандартов эффективности использования топлива, снижение уровня загрязнения окружающей среды и замедление изменения климата. Кроме того, предполагается содействовать инновациям в автопроме и создать новые рабочие места.

Американский президент заявил в Twitter о «важных новостях». «Когда я говорю, что электромобилям принадлежит будущее, я не шучу», - написал он.

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