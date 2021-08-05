У США и Европы есть варианты поставить Лукашенко на место 11 5.08.2021, 17:34

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Дэниел Фрид

Бывший координатор санкционной политики Госдепа США Дэниел Фрид предложил свой рецепт.

Александр Лукашенко и его бандитская тактика — не новая проблема для Запада, пишет бывший координатор санкционной политики Госдепа США Дэниел Фрид для сайта justsecurity.org (перевод – Charter97.org). Он украл выборы, жестоко обращался с оппозицией, годами нарушал международные правила и нормы. Запад отвечал, вводил санкции, вел переговоры и протягивал руку, но в конечном итоге — безрезультатно. Лукашенко остается у власти и по-прежнему контролирует силовой блок.

Лукашенко активизировал свою тактику террора, она распространяется и за пределы Беларуси. 3 августа в Киеве было найдено тело Виталия Шишова, белорусского демократического активиста в изгнании. Режим пытался заставить олимпийскую легкоатлетку Кристину Тимановскую вернуться в Беларусь с Токийских игр после того, как она раскритиковала власти страны. В мае режим Лукашенко остановил коммерческий рейс Ryanair, направлявшийся в Вильнюс, чтобы арестовать белорусского журналиста Романа Протасевича. Сотни белорусских граждан были арестованы и подвергнуты пыткам за протесты против фальсификации Лукашенко президентских выборов в августе прошлого года, которые он проиграл Светлане Тихановской.

Продолжающееся насилие Лукашенко против диссидентов и оппонентов режима, реальных и предполагаемых, требует решительного ответа со стороны Запада, чтобы покончить с его очевидным чувством безнаказанности. Вашингтону и Брюсселю необходимо наложить более строгие санкции, что должно также послужить предостерегающим сигналом для защитника Лукашенко, президента России Владимира Путина, некоторые методы которого (включая убийство противников режима на чужой территории) Лукашенко, похоже, копирует. Соединенным Штатам и Великобритании необходимо не только соответствовать широким экономическим санкциям, на которые ЕС уже согласился, но и выйти за их рамки.

Будучи диктатором, Лукашенко продемонстрировал умение держаться на расстоянии от Путина и, как следствие, иногда отвечал на давление США и Европы условным предложением об улучшении отношений, например, освобождением политических заключенных. Эти дни остались в прошлом. Столкнувшись с массовым и продолжительным социальным протестом после того, как он украл результаты президентских выборов в августе 2020, Лукашенко вышел на новый уровень репрессий.

Лукашенко не удалось уничтожить оппозицию, многие лидеры укрылись в соседних Латвии, Литве, Польше и Украине. Оппозиция становится сильнее, о чем свидетельствует хорошо организованный визит в Соединенные Штаты в прошлом месяце Тихановской и ее команды, в ходе которого она встретилась с президентом Джо Байденом, госсекретарем Энтони Блинкеном, членами Конгресса, а также с некоммерческими организациями, учеными и лидерами Кремниевой долины.

Тем временем Лукашенко борется за власть, а Путин борется за то, чтобы не допустить успеха демократического движения в стране, которую он считает вассальным государством и, следовательно, подчиняется его власти.

Запад должен принять меры, соразмерные усилению агрессии Лукашенко. И Великобритания, и ЕС быстро отреагировали на воздушное пиратство Лукашенко в мае, запретив коммерческим рейсам Беларуси приземляться в Европе, а также своим собственным приземляться в воздушном пространстве Беларуси или пролетать над ним. В июне они и Соединенные Штаты ввели дополнительные санкции в отношении физических и юридических лиц режима, в том числе высокопоставленных официальных лиц режима и белорусского КГБ.

Санкции ЕС были широкими, в том числе в отношении белорусского экспорта и финансирования белорусских государственных компаний. Сообщается, что Вашингтон готовится к введению новых санкций примерно 9 августа, в годовщину украденных белорусских выборов.

Но время, потраченное на подготовку нового пакета санкций США, дало Лукашенко возможность для эскалации. Западу нужна дубинка побольше.

У США и Европы есть варианты:

США должны пойти на преследование членов семьи Лукашенко. Соединенные Штаты ввели санкции против его сына Виктора, но его жена и двое других сыновей остаются без санкций.

Наложить санкции на окружение Лукашенко. Белорусская оппозиция начала выяснять, кто есть кто в ближайшем окружении диктатора. Преследование соратников Лукашенко продемонстрирует им и всему белорусскому обществу, что диктатор не может запугать Соединенные Штаты и Европу, а также обеспечить защиту своей банды.

Финансовые санкции: полностью наложить санкции на государственные банки Беларуси; запретить любое финансирование государственных компаний Беларуси и заблокировать выпуск новых государственных долговых обязательств Беларуси. Соединенные Штаты должны соответствовать июньским санкциям ЕС и даже быть более жесткими. Следует запретить операции на первичном и вторичном рынках только с новыми долгами, поскольку погашение существующих долговых обязательств нанесет инвесторам больше вреда, чем режиму Лукашенко.

Торговые санкции. Соединенные Штаты должны догнать ограничения ЕС на экспорт удобрений и нефтепродуктов, нужно стремиться закрыть лазейки в мерах ЕС, которые позволяют продолжать экспорт приносящих доход товаров.

Ограничить участие международных финансовых организаций в Беларуси. Соединенные Штаты и Европа должны ограничить доступ Беларуси к таким средствам в свете явно сфальсифицированных результатов выборов.

Выслать белорусских разведчиков из посольств Европы и США. Соединенные Штаты и европейские страны сделали то же самое после попытки убийства российской разведкой россиянина на британской территории. Белорусский режим будет принимать ответные меры, но Соединенным Штатам не следует стремиться закрыть посольство Беларуси в Вашингтоне, поскольку посольства выполняют важные функции в сфере обслуживания граждан и эмиграции, также полезно иметь официальны представительства на местах. Но, учитывая угрозу того, что сотрудники белорусской разведки попытаются совершить покушения в Европе, Великобритании или США, высылка отдельных офицеров будет, мягко говоря, благоразумной.

В долгосрочной перспективе поддержка демократического движения может оказаться более важной, чем давление на режим. Соединенные Штаты и Европа ответили на военное положение в Польше последовательной политической поддержкой и помощью «Солидарности» – хороший прецедент, которому следует следовать сегодня.

Кроме того, члены Конгресса недавно выделили 30 миллионов долларов для Беларуси, что является огромным увеличением помощи. И США действуют не в одиночку. ЕС предложил выделить Беларуси 3 миллиарда евро, если страна «изменит курс». Литва и Польша уже предоставляют убежище белорусскому демократическому движению и другим преследуемым. Вашингтон и Брюссель должны ясно дать понять, что они не потерпят агрессии Лукашенко, что они будут обеспечивать защиту политических изгнанников из Беларуси и что такие предупреждения относятся к России, ее сети провокаторов, офицеров разведки и киллеров.

Давление на деспотический режим и поддержка демократической оппозиции могут не дать немедленных или даже краткосрочных результатов. Но история показывает, что это может привести к серьезным долгосрочным результатам, особенно если свободный мир на это рассчитывает.

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