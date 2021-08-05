закрыть
5 августа 2021, четверг, 19:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Обстрелявший полицейского россиянин отрезал себе язык при задержании

3
  • 5.08.2021, 18:21
  • 3,406
Обстрелявший полицейского россиянин отрезал себе язык при задержании

Житель Краснодарского края обстрелял полицейского из травматического пистолета.

Житель Краснодарского края обстрелял полицейского из травматического пистолета и отрезал себе язык при задержании. Об этом сообщается на официальном сайте управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья») УК РФ.

По версии следствия, 30 июля оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков на улице в хуторе Ленина потребовал остановиться подозрительного мужчину. В ответ на это тот открыл огонь из травматического оружия, а затем скрылся. В результате сотрудник полиции получил кровоподтеки в области бедра и туловища.

Вскоре потерпевший опознал подозреваемого — им оказался 29-летний местный житель. При задержании он причинил себе телесные повреждения, отрезав часть языка. В настоящее время угрозы его жизни нет.

Мужчина заключен под стражу. Следователи проверяют его причастность к незаконному обороту наркотиков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

А вы — готовы?
А вы — готовы? Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Лукашенко не смог успокоить вертикаль
Лукашенко не смог успокоить вертикаль Валерий Карбалевич
Отправим Таракана забастовкой в нокаут
Отправим Таракана забастовкой в нокаут Артем Черников
Всенародная сцепка
Всенародная сцепка Ирина Халип